В Британии критикуют планы правительства требовать подтверждения прививок в ночных клубах

Планы британского правительства требовать от людей подтверждения статуса двойной вакцинации при входе в ночные клубы и другие "переполненные места" с конца сентября столкнулись с осуждением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Премьер Борис Джонсон заявил в понедельник, что через два месяца желающим войти в места, где собирается большое количество людей, нужно будет получить две дозы вакцины от коронавируса.

А министр по вопросам вакцин Надхим Захави объяснил, что негативного теста на коронавирус "больше не будет" достаточно для входа в ночные клубы.

Но анонс, который появился через 17 часов после того, как ночные клубы смогли открыться впервые с марта 2020 года, подвергся жесткой критике со стороны развлекательного сектора.

Майкл Килл, исполнительный директор ассоциации Night Time Industries, сказал: "Объявление премьер-министра о том, что паспорта COVID станут обязательными для ночных клубов в сентябре, наступает после того, как всего неделю назад его министр здравоохранения заявил, что они не будут обязательными. Это абсолютный беспорядок ".

"Оставляя в стороне тот факт, что это очередной хаотичный поворот, который заставит ночные клубы, планировавшие открыться в течение месяцев, вносить больше изменений в способ их работы, это все еще плохая идея", - добавил он.

Сача Лорд, советник по ночной экономике Манчестера, заявил, что вся отрасль "была поражена".

А Питер Маркс, исполнительный директор оператора ночных клубов Rekom UK, заявил, что его заведения "не будут требовать", чтобы люди получали двойные дозы вакцины.

"Самые молодые посетители - это 95% наших клиентов - они не будут полностью вакцинированы [до сентября]. Мы не будем требовать паспорта вакцинации у них, иначе у нас не будет клиентов", - сказал он.

Напомним, с 19 июля в Англии отменили большинство коронавирусных ограничений, в том числе и в работе ночных клубов.