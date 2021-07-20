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В Польше водяные смерчи напугали отдыхающих на Балтийском море

Вторник, 20 июля 2021, 13:09

В понедельник в Польше в нескольких прибрежных населенных пунктах можно было наблюдать редкое явление – водяные смерчи на Балтийском море.

Об этом пишет RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Необычное явление видели туристы, отдыхавшие в Юрате, Ястарне, в районе Владиславова, Халупы, Карвии и Лебы. Некоторые пугались и убегали с пляжа.

Polscy Łowcy Burz, ассоциация, которая занимается прогнозированием и предупреждением об опасных природных явлений, сообщила в социальных сетях, что в польской части Балтийского моря сформировалось не менее восьми таких смерчей.

"Неоднократно можно было наблюдать два таких явления одновременно", - заявили в ассоциации.

 

Водяной смерч - это воронкообразный вихрь, возникающий над поверхностью воды: океаном, морем или большим озером. По своему механизму образования водные смерчи напоминают слабые торнадо.

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