Разумков закликав Конгрес США не допустити запуску "Північного потоку-2"

Голова Верховної ради Дмитро Разумков звернувся до Конгресу США з відкритим листом, в якому закликав продовжити політику санкцій з метою не допустити добудови та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу апарату Верховної ради, яка наводить текст листа.

Разумков висловив глибоку стурбованість щодо триваючого будівництва та можливого введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", який Росія використовує як інструмент гібридної війни.

За його словами, цей проєкт несе пряму загрозу енергетичній безпеці не лише України, а й усієї Європи.

"Північний потік-2" є насамперед геополітичним проєктом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації. Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам", - йдеться у листі.

На думку голови ВР, "Північний потік-2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу.

"Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", та, у разі необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних та фізичних осіб, залучених до будівництва "Північного потоку-2", - заявив Разумков.

"Закликаю Конгрес США утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи та становитимуть загрозу національним інтересам України та США", - додав він.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.