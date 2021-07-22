Разумков призвал Конгресс США не допустить запуск "Северного потока-2"

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков обратился к Конгрессу США с открытым письмом, в котором призвал продолжить политику санкций с целью не допустить достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной рады, которая приводит текст письма.

Разумков выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося строительства и возможного введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", который Россия использует как инструмент гибридной войны.

По его словам, этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Северный поток-2" является прежде всего геополитическим проектом, цель которого - сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям", - говорится в письме.

По мнению председателя ВР, "Северный поток-2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к его строительству", - заявил Разумков.

"Призываю Конгресс США воздерживаться от каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", - добавил он.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.