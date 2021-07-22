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У Будапешті встановлять пам'ятний хрест загиблим за Україну

Четвер, 22 липня 2021, 12:51

У столиці Угорщини буде встановлено пам'ятний хрест загиблим за Україну.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференціїй з угорським колегою Петером Сійярто в четвер у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми домовилися, що в Будапешті буде встановлено пам'ятник, пам'ятний хрест загиблим за Україну", - сказав Кулеба.

 Україна, своєю чергою, надасть дозвіл на виділення додаткової ділянки для розміщення угорського військового кладовища у Підполоззі в Закарпатській області.

"Це дуже важливий гуманітарний жест обох сторін. Переговори з цього питання тривали дуже довго, і я радий, що нам сьогодні з Петером вдалося поставити в них крапку, в інтересах, насамперед, наших суспільств і вшанування пам'яті наших співвітчизників ", - додав глава українського МЗС.

Кулеба також повідомив, що угорська делегація привезла 10 апаратів ШВЛ, переданих по лінії НАТО.

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Угорщина Кулеба
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