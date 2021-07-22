В Будапеште установят памятный крест погибшим за Украину

В столице Венгрии будет установлен памятный крест погибшим за Украину.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в четверг в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы договорились, что в Будапеште будет установлен памятник, памятный крест погибшим за Украину", - сказал Кулеба.

Украина, в свою очередь, предоставит разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского военного кладбища в Подполозье в Закарпатской области.

"Это очень важный гуманитарный жест обеих сторон. Переговоры по этому вопросу продолжались очень долго, и я рад, что нам сегодня с Петером удалось поставить в них точку, в интересах, прежде всего, наших обществ и памяти наших соотечественников", - добавил глава украинского МИД.

Кулеба также сообщил, что венгерская делегация привезла 10 аппаратов ИВЛ, передаваемых по линии НАТО.