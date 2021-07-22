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Угорщина по лінії НАТО передала Україні 10 ШВЛ

Четвер, 22 липня 2021, 12:11

В рамках візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до України угорська делегація привезла 10 апаратів ШВЛ, переданих по лінії НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер на пресконференції з угорським колегою розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я дякую, що сьогодні угорська делегація привезла до України 10 апартів ШВЛ. Підкреслю, що ці ШВЛ привезені до України у відповідь на запит нашої держави до НАТО щодо сприяння нам у боротьбі з COVID. Тобто ці ШВЛ Угорщина передає нам по лінії НАТО", - сказав Кулеба.

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Він додав, що "ми плануємо і надалі знімати проблемні больові точки у наших відносинах, щоб прискорювати всіма інструментами євроатлантичну інтеграцію України".

У січні Угорщина передала Україні 50 апаратів для штучної вентиляції легень для порятунку хворих з коронавірусною інфекцією.

Як відомо, Угорщина з 2017 року блокує проведення зустрічей між Україною та НАТО на найвищому рівні через освітній конфлікт. Згодом відносини між двома країнами додатково загострилися через вимоги Будапешта вирішити мовне питання.

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