Угорщина по лінії НАТО передала Україні 10 ШВЛ
В рамках візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до України угорська делегація привезла 10 апаратів ШВЛ, переданих по лінії НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер на пресконференції з угорським колегою розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Я дякую, що сьогодні угорська делегація привезла до України 10 апартів ШВЛ. Підкреслю, що ці ШВЛ привезені до України у відповідь на запит нашої держави до НАТО щодо сприяння нам у боротьбі з COVID. Тобто ці ШВЛ Угорщина передає нам по лінії НАТО", - сказав Кулеба.
Він додав, що "ми плануємо і надалі знімати проблемні больові точки у наших відносинах, щоб прискорювати всіма інструментами євроатлантичну інтеграцію України".
У січні Угорщина передала Україні 50 апаратів для штучної вентиляції легень для порятунку хворих з коронавірусною інфекцією.
Як відомо, Угорщина з 2017 року блокує проведення зустрічей між Україною та НАТО на найвищому рівні через освітній конфлікт. Згодом відносини між двома країнами додатково загострилися через вимоги Будапешта вирішити мовне питання.
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