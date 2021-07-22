Депутат партії Меркель розкритикував "Північний потік-2", але привітав угоду Німеччини і США

Голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген назвав правильним кроком угоду Німеччини і США щодо "Північного потоку-2", але розкритикував сам проєкт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами політика з Християнсько-демократичного союзу, трубопровід, по якому російський газ повинен поставлятися в Європу по дну Балтійського моря, є "політичною зброєю" в руках президента РФ Владіміра Путіна, яка загрожує політичній самостійності України.

Після закінчення будівництва "Північного потоку - 2" Москва вже не буде залежати від України в плані транзиту, нагадав Реттген.

"У таких умовах Німеччина і США зобов'язані надавати Україні ще більш інтенсивну підтримку", - заявив він.

Разом з тим Норберт Реттген привітав спад напруженості у відносинах між Німеччиною і США, досягнутий завдяки угоді по "Північному потоку - 2". В іншому випадку в цій сфері могла би виникнути тривала суперечка, вважає він.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Детальніше читайте у статті - За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2