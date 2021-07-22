Депутат партии Меркель раскритиковал "Северный поток-2", но одобрил соглашение ФРГ и США

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген назвал правильным шагом соглашение Германии и США по "Северному потоку-2", но раскритиковал сам проект.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам политика из Христианско-демократического союза, трубопровод, по которому российский газ должен поставляться в Европу по дну Балтийского моря, станет "политическим оружием" в руках президента РФ Владимира Путина, угрожающим политической самостоятельности Украины.

После окончания строительства "Северного потока-2" Москва уже не будет зависеть от Украины в плане транзита, напомнил Рёттген.

"В таких условиях Германия и США обязаны предоставлять Украине еще более интенсивную поддержку", - заявил он.

Вместе с тем Норберт Рёттген приветствовал спад напряженности в отношениях между Германией и США, достигнутый благодаря соглашению по "Северному потоку-2". В противном случае в этой сфере мог бы возникнуть длительный спор, считает он.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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