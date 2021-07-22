У Німеччині кількість загиблих внаслідок катастрофічних повеней досягла 175

У Німеччині підтвердили загибель ще кількох мешканців регіонів, постраждалих від повеней, загальна кількість жертв зросла до 175.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

128 людей загинули у землі Рейнланд-Пфальц і 47 - у Північному Рейні-Вестфалії.

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Доля 155 осіб з району Арвайлер, найбільш постраждалого від повені, досі залишається невідомою. Міністр внутрішніх справ Рейнланд-Пфальцу зазначив, що сподівань знайти зниклих живими все менше.

Він зазначив також, що у землі не планують організовувати масове прощання із загиблими, родини зможуть організувати похорон своїх близьких самі.

На вихідні у постраждалому регіоні знову прогнозують грози і сильні зливи, але поки незрозуміло, які райони цього разу у потенційній небезпеці.

Нагадаємо, минулого тижня зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина.

У Бельгії загинула щонайменш 31 людина, долю ще 53 осіб з'ясовують.

Повені сталися і в Австрії, звідти даних про жертв не надходило.