В Германии число погибших в результате катастрофических наводнений достигло 175
В Германии подтвердили гибель еще нескольких жителей регионов, пострадавших от наводнений, общее количество жертв возросло до 175.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
128 человек погибли в земле Рейнланд-Пфальц и 47 - в Северном Рейне-Вестфалии.
Судьба 155 человек из района Арвайлер, наиболее пострадавшего от наводнения, до сих пор остается неизвестной. Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца отметил, что надежд найти пропавших живыми все меньше.
Он отметил также, что в земле не планируют организовывать массовое прощание с погибшими, семьи смогут организовать похороны своих близких сами.
В выходные в пострадавшем регионе вновь прогнозируют грозы и сильные ливни, но пока непонятно, какие районы на этот раз в потенциальной опасности.
Напомним, на прошлой неделе ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия.
В Бельгии погиб как минимум 31 человек, судьба еще 53 человек выясняется.
Наводнения произошли и в Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.