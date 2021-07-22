Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Чехии увеличили приговор до 21 года заключения белорусу, воевавшему против Украины на Донбассе

"Победа над здравым смыслом": в Минюсте прокомментировали иск РФ против Украины

Меркель: соглашение о "Северном потоке-2" - хороший шаг, хоть и не решает все разногласия

Россия в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах своей территории, катастрофе MH17 и вреде для Крыма






В Германии число погибших в результате катастрофических наводнений достигло 175

Четверг, 22 июля 2021, 16:39

В Германии подтвердили гибель еще нескольких жителей регионов, пострадавших от наводнений, общее количество жертв возросло до 175.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

128 человек погибли в земле Рейнланд-Пфальц и 47 - в Северном Рейне-Вестфалии.

Читайте также

Судьба 155 человек из района Арвайлер, наиболее пострадавшего от наводнения, до сих пор остается неизвестной. Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца отметил, что надежд найти пропавших живыми все меньше.

Он отметил также, что в земле не планируют организовывать массовое прощание с погибшими, семьи смогут организовать похороны своих близких сами.

В выходные в пострадавшем регионе вновь прогнозируют грозы и сильные ливни, но пока непонятно, какие районы на этот раз в потенциальной опасности.

Напомним, на прошлой неделе ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия.

В Бельгии погиб как минимум 31 человек, судьба еще 53 человек выясняется.

Наводнения произошли и в Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия стихийные бедствия
powered by lun.ua