В Германии число погибших в результате катастрофических наводнений достигло 175

В Германии подтвердили гибель еще нескольких жителей регионов, пострадавших от наводнений, общее количество жертв возросло до 175.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

128 человек погибли в земле Рейнланд-Пфальц и 47 - в Северном Рейне-Вестфалии.

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Судьба 155 человек из района Арвайлер, наиболее пострадавшего от наводнения, до сих пор остается неизвестной. Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца отметил, что надежд найти пропавших живыми все меньше.

Он отметил также, что в земле не планируют организовывать массовое прощание с погибшими, семьи смогут организовать похороны своих близких сами.

В выходные в пострадавшем регионе вновь прогнозируют грозы и сильные ливни, но пока непонятно, какие районы на этот раз в потенциальной опасности.

Напомним, на прошлой неделе ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия.

В Бельгии погиб как минимум 31 человек, судьба еще 53 человек выясняется.

Наводнения произошли и в Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.