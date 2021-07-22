В Эстонии появились первые прецеденты увольнения за отказ вакцинироваться

В Таллиннской службе скорой помощи уволили пятнадцать сотрудников, которые категорически не согласны вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Об увольнении медиков рассказал главный врач "скорой" Рауль Адлас, отметив, что их трудовые договоры расторгли. Всего в службе работает около 500 человек.

Служба скорой помощи Таллинна заранее сообщила, что до августа прекратит контракты со своими сотрудниками, которые категорически не согласны вакцинироваться. Это связано в том числе с обязательством руководства медицинских учреждений обеспечивать защиту здоровья как своих сотрудников, так и пациентов.

"Поскольку речь идет о сфере здравоохранения, мое мнение - что к пациентам в особо тяжелых состояниях и пациентам в домах ухода можно допускать только людей, у которых риск переноса инфекционных заболеваний сведен к минимуму. Единственный доказанный метод для этого - прививки", - отметил Рауль Адлас.

Спор между администрацией "скорой" и частью коллектива длился около месяца. Недовольные медики призвали власти города уволить самого Адласа и угрожали судебным иском, чтобы заставить работодателя доказать отсутствие альтернативы вакцинации для того, чтобы гарантировать максимально возможную инфекционную безопасность.

Представитель Министерства юстиции Улла Саар ранее в комментарии объяснила, что страна не планирует законодательно обязывать медиков к вакцинации, но если это позиция руководителя медицинского учреждения - действующее законодательство дает такую ​​возможность. Если работодатель проанализировал риски и считает, что другие меры безопасности, без вакцинации, не будут достаточными, объяснил свою позицию коллективу и после этого работники отказываются прививаться - увольнение на таких основаниях будет законным.