Болгарія вирішила різко збільшити пенсійні витрати

Тимчасовий уряд Болгарії планує збільшити обсяг всіх пенсій з 1 жовтня цього року, щоб вивести трохи менше половини пенсіонерів з життя за межею бідності.

Про це заявив міністр фінансів країни Асен Вассілев, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами міністра, якщо парламент підтримає його пропозиції, до осені жоден пенсіонер в Болгарії не буде жити за межею бідності.

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Сьогодні майже 43% пенсіонерів в Болгарії отримують щомісячний дохід нижче 190 євро, що є офіційною межею бідності.

Після 1 жовтня вони, 431 000 осіб в найбіднішій країні ЄС, мають отримати принаймні цю суму.

Максимальний розмір пенсії в країні буде збільшений на 30 євро до 760 євро на місяць.

До кінця року Болгарія витратить приблизно на 1 мільярд євро більше на соціальні послуги. Гроші забезпечені збільшенням надходжень до бюджету.

Значна частина цих додаткових видатків буде спрямована на соціальну підтримку, підтримку охорони здоров'я та бізнесу під час пандемії.

Вперше ліберальні економічні аналітики та профспілки країни одностайні в підтримці збільшення соціальних витрат.

Як повідомлялося, у Швейцарії проведуть референдум про реформування державної пенсійної системи та підвищення пенсійного віку.