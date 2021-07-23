Болгария решила резко увеличить пенсионные расходы

Временное правительство Болгарии планирует увеличить объем всех пенсий с 1 октября этого года, чтобы вывести чуть меньше половины пенсионеров из жизни за чертой бедности.

Об этом заявил министр финансов страны Асен Вассилев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам министра, если парламент поддержит его предложение, к осени ни один пенсионер в Болгарии не будет жить за чертой бедности.

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Сегодня почти 43% пенсионеров в Болгарии получают ежемесячный доход ниже 190 евро, что является официальной чертой бедности.

После 1 октября они, 431 000 человек в самой бедной стране ЕС, должны будут получать по крайней мере эту сумму.

Максимальный размер пенсии в стране будет увеличен на 30 евро, до 760 евро в месяц.

К концу года Болгария потратит примерно на 1 млрд евро больше на социальные услуги. Деньги обеспечены увеличением поступлений в бюджет.

Значительная часть этих дополнительных расходов будет направлена ​​на социальную поддержку, поддержку здравоохранения и бизнеса во время пандемии.

Впервые либеральные экономические аналитики и профсоюзы страны единодушны в поддержке увеличения социальных расходов.

Как сообщалось, в Швейцарии проведут референдум о реформировании государственной системы и повышении пенсионного возраста.