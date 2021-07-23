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Біля берегів Криту потонув човен з 45 нелегальними мігрантами, частину врятували

П'ятниця, 23 липня 2021, 14:39

На південний схід від Криту в Середземному морі потонув човен з 45 мігрантами, які прямували до берегів Італії, частину пасажирів врятували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Згідно з заявою міністерства транспорту й інфраструктури Туреччини, човен затонув 22 липня після 9 години вечора через сильний шторм у зоні, де за потенційні рятувальні роботи відповідає Туреччина. Невдовзі перед тим на човні закінчилося пальне.  

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З якої країни мігранти вийшли у море та звідки вони родом, в повідомленнях не уточнюють.

31 людину підібрало судно у власності турецької компанії, ще п’ятьох - грецький гелікоптер.

Решту продовжують шукати два турецькі фрегати та літак морського патрулювання, повідомили в Міноборони Туреччини.

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мігранти Туреччина Греція
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