У берегов Крита затонула лодка с 45 нелегальными мигрантами, часть спасли

К юго-востоку от Крита в Средиземном море затонула лодка с 45 мигрантами, которые направлялись к берегам Италии, часть пассажиров спасли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Согласно заявлению министерства транспорта и инфраструктуры Турции, лодка затонула 22 июля после 21:00 из-за сильного шторма в зоне, где за потенциальные спасательные работы отвечает Турция. Вскоре перед тем на лодке закончилось топливо.

Читайте также Города на севере Франции ограничили продажу топлива через нелегальных мигрантов

Из какой страны мигранты вышли в море и откуда они родом, в сообщениях не уточняется.

31 человека подобрало судно в собственности турецкой компании, еще пять - греческий вертолет.

Остальных продолжают искать два турецких фрегата и самолет морского патрулирования, сообщили в Минобороны Турции.