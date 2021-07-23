У берегов Крита затонула лодка с 45 нелегальными мигрантами, часть спасли
Пятница, 23 июля 2021, 14:39
К юго-востоку от Крита в Средиземном море затонула лодка с 45 мигрантами, которые направлялись к берегам Италии, часть пассажиров спасли.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
Согласно заявлению министерства транспорта и инфраструктуры Турции, лодка затонула 22 июля после 21:00 из-за сильного шторма в зоне, где за потенциальные спасательные работы отвечает Турция. Вскоре перед тем на лодке закончилось топливо.
Из какой страны мигранты вышли в море и откуда они родом, в сообщениях не уточняется.
31 человека подобрало судно в собственности турецкой компании, еще пять - греческий вертолет.
Остальных продолжают искать два турецких фрегата и самолет морского патрулирования, сообщили в Минобороны Турции.
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