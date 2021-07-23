ЄСПЛ виніс рішення проти Дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яку критикує ЄС

Європейський суд з прав людини прийняв рішення про те, що Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі позбавила польського адвоката права на справедливий судовий розгляд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в рішенні на сайті ЄСПЛ.

Адвокат Йоанна Речкович стверджувала, що Дисциплінарна палата була створена не на законних підставах і не була незалежною, щоб належним чином винести рішення щодо її апеляції про трирічне відсторонення. Вона вказала на те, що члени палати обираються не суддями, а нижньою палатою парламенту Польщі.

ЄСПЛ не оцінював загальну законність палати, але прийшов до висновку, що Речкович не отримала право на справедливий судовий розгляд, як це передбачено Європейською конвенцією з прав людини.

Суд погодився з Речкович в тому, що політичний вплив зіпсував Дисциплінарну палату, з огляду на участь законодавчої і виконавчої гілок влади в призначенні її членів.

Суд зобов'язав уряд Польщі виплатити Речкович 15 000 євро в якості компенсації за збиток і 420 євро в якості компенсації витрат.

Речкович також далеко не перша, хто звернувся в ЄСПЛ з приводу реформи судової системи Польщі. Суд заявив, що з 2018 року до суду було подано 38 скарг на недавні зміни в судовій системі Польщі.

Нагадаємо, 14 липня Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення.

Майже одразу ж після цього Варшава фактично заявила про відмову виконувати рішення - Конституційний суд Польщі постановив, що присуджені Судом ЄС тимчасові заходи суперечать Конституції Польщі.

15 липня Суд ЄС опублікував нове рішення за позовом Єврокомісії, постановивши, що дисциплінарні процедури проти суддів у Польщі не відповідають законодавству Євросоюзу.

20 липня Єврокомісія надіслала Польщі офіційний запит з приводу того, як країна виконує рішення Суду ЄС у справі щодо повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду.