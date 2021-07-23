ЕСПЧ вынес решение против Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которую критикует ЕС

Европейский суд по правам человека принял решение о том, что Дисциплинарная палата Верховного суда Польши лишила польского адвоката права на справедливое судебное разбирательство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении на сайте ЕСПЧ.

Адвокат Йоанна Речкович утверждала, что Дисциплинарная палата была создана не на законных основаниях и не была независимой, чтобы должным образом вынести решение о ее апелляции о трехлетнем отстранении. Она указала на то, что члены палаты избираются не судьями, а нижней палатой парламента Польши.

ЕСПЧ ни оценивал общую законность палаты, но пришел к выводу, что Речкович не получила право на справедливое судебное разбирательство, как это предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека.

Суд согласился с Речкович в том, что политическое влияние испортило Дисциплинарное палату, учитывая участие законодательной и исполнительной ветвей власти в назначении ее членов.

Суд обязал правительство Польши выплатить Речкович 15 000 евро компенсации за ущерб и 420 евро компенсации расходов.

Речкович также далеко не первая, кто обратился в ЕСПЧ по поводу реформы судебной системы Польши. Суд заявил, что с 2018 года в суд было подано 38 жалоб на недавние изменения в судебной системе Польши.

Напомним, 14 июля Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, до принятия финального решения.

Почти сразу же после этого Варшава фактически заявила об отказе выполнять решение - Конституционный суд Польши постановил, что присужденные судом ЕС временные меры противоречат Конституции Польши.

15 июля Суд ЕС опубликовал новое решение по иску Еврокомиссии, постановив, что дисциплинарные процедуры против судей в Польше не соответствуют законодательству Евросоюза.

20 июля Еврокомиссия направила Польше официальный запрос по поводу того, как страна выполняет решение суда ЕС по делу о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного суда.