У МЗС здивовані заявою Молдови про завершення розслідування справи Чауса

Міністерство закордонних справ України заявляє, що здивоване заявою про завершення розслідування у Молдові справи колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на УНІАН.

"Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС наголосили на чіткій позиції: всі обставини справи має встановити розслідування по лінії правоохоронних органів.

Як зазначили дипломати, 12 травня Офіс Генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи, а 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було унеможливлене.

"На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне питання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи натомість було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета – дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини", - наголосили в МЗС.

Українські дипломати зазначили, що встановлення всіх обставин у справі Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін.

Нагадаємо, генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України.

Раніше повідомлялося, що молдовським правоохоронцям вдалося встановити особи низки організаторів викрадення Чауса і затримати двох підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

17 травня Чаус опублікував відео в соцмережі, де заперечив, що його викрали, не вказавши свого місця перебування. Адвокат і сім'я судді вважають, що слова Чауса недобровільні і його взяли в полон.