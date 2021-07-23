В МИД удивлены заявлением Молдовы о завершении расследования дела Чауса

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что удивлено заявлением о завершении расследования в Молдове дела бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили четкую позицию: все обстоятельства дела должен установить расследования по линии правоохранительных органов.

Как отметили дипломаты, 12 мая Офис Генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела, а 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным.

"На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", - отметили в МИД.

Украинские дипломаты отметили, что установление всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон.

Напомним, генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс-судьи Николая Чауса: по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

Молдавским правоохранителям удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать двух подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

17 мая Чаус опубликовал видео в соцсети, где отрицал, что его похитили, не указав своего местоположения. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.