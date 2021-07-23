Орбан хоче "підстрахувати" угорськими коштами проєкти, які залежать від фінансування ЄС

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд створить угорський фонд відновлення в рамках фонду захисту економіки для фінансування проектів, які зараз залежать від коштів ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба уряду, цитуючи ранкове інтерв’ю Орбана Radio Kossuth.

Віктор Орбан зазначив, що хоче запустити фінансування для програм, які мають отримати кошти з європейських фондів.

"Ми заплатимо, незалежно від того, чи надійдуть кошти з Брюсселя, чи ні", - заявив він.

Прем’єр додав, що у ЄС можуть затримати кошти, але не можуть зовсім не надати їх.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія ще не затвердила передбачені для Угорщини 7,2 млрд євро у рамках європейського фонду порятунку економіки, маючи застереження з приводу запобіжників від зловживання ними.

Орбан заявив, що найважливішою метою фонду ЄС було саме швидке надання коштів, тому відкладання рішення "ставить під питання саме значення фонду".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина офіційно втратила доступ до понад 200 мільйонів євро грантів від Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну на тлі зростаючих занепокоєнь щодо демократичного відступу країни.