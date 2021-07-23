Орбан хочет "подстраховать" проекты, которые зависят от финансирования ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство создаст венгерский фонд восстановления в рамках фонда защиты экономики для финансирования проектов, которые сейчас зависят от средств из фонда восстановления экономики ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба правительства, цитируя утреннее интервью Орбана Radio Kossuth.

Виктор Орбан отметил, что хочет запустить финансирование для программ, которые должны получить средства из европейского фонда.

"Мы заплатим, независимо от того, поступят средства из Брюсселя или нет", - заявил он.

Премьер добавил, что в ЕС могут задержать средства, но не могут вовсе не предоставить их.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия еще не утвердила венгерский план на 7,2 млрд евро в рамках европейского фонда спасения экономики, из-за предостережений по поводу достаточных предохранителей от злоупотребления ими.

Орбан заявил, что важнейшей целью фонда ЕС было именно быстрое предоставление средств, поэтому откладывание решения ставит под вопрос само значение фонда.

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия официально потеряла доступ к более 200 млн евро грантов от Норвегии, Исландии и Лихтенштейна на фоне растущих беспокойств относительно демократического отката страны.