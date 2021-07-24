Исландия усилила карантин из-за роста количества заражений

Исландия с полуночи 24 июля ввела более строгие карантинные ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса после того, как в стране резко возросло число заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RÚV.

Ограничения будут действовать предварительно до 13 августа. В Министерстве здравоохранения заявили, что надеются с помощью таких мер избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Массовые собрания ограничиваются участием до 200 человек, за исключением детей до 6 лет, и в людных местах требуется соблюдать дистанцию ​​не менее 1 метра.

Возвращается масочный режим внутри помещений, а также на улице, если скученность людей не позволяет держать безопасную дистанцию. Требование маски не распространяется на маленьких детей.

Устанавливаются ограничения на количество людей, которые одновременно могут находиться в магазинах.

Спортзалы, бассейны, музеи должны будут принимать посетителей не более чем на 75% своей емкости и проводить дезинфекцию поверхностей.

Спортивные соревнования разрешены с участием до 100 человек, и до 200, если предусмотрены фиксированные места, без работы точек продажи еды.

Репетиции и концерты разрешены с участием до 100 человек, и только с фиксированными сидячими местами. Кинотеатры могут принимать в залах не более 200 человек, такое же ограничение устанавливается для религиозных собраний. Во время перерывов не разрешено продавать еду и напитки.

Ресторанам и развлекательным заведениям разрешено работать не дольше чем до 23:00, с окончательным закрытием в полночь, и проводить мероприятия а с участием не более 100 человек. При этом требуется регистрировать контакты клиентов.

Отдельный набор правил разработали также для многочисленных кемпингов.

Резкий скачок заражений зарегистрировали в последние несколько дней - после единичных случаев в течение июня-июля, количество заражений приблизилось к сотне и один раз перевалило за 100. Это самые большие показатели с октября 2020 года.

Население Исландии - около 357 000 человек.

Показатели вакцинации от коронавируса в Исландии одни из самых высоких в Европе: полностью привиты 82,6% взрослого населения.