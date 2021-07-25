Во Франции против "паспортов здоровья" протестовали более 160 тысяч человек

Во Франции около 161 тысячи человек вышли в субботу на улицы, протестуя против внедряемых правительством коронавирусных "паспортов здоровья".

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит BFM-TV, ссылаясь на информацию МВД.

В регионах протестовали 150 тысяч человек и было зафиксировано не менее 168 акций. В Париже на улицы вышли 11 тысяч демонстрантов.

В столице люди собирались в трех местах - на площади Трокадеро, у Бастилии и у Государственного совета, откуда двинулись по улицам города.

Впоследствии в нескольких местах произошли столкновения с полицией. Министр внутренних дел объявил о задержании девяти человек в Париже в связи с столкновениями между демонстрантами и полицией на Елисейских полях.

Во Франции с 21 июля "паспорта здоровья" стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С августа их применение хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом.

После этого объявления стремительно возросло количество желающих вакцинироваться, также в ряде городов прошли протесты против "паспортов здоровья".

23 июля Национальная ассамблея - нижняя палата парламента - одобрила проекты по обязательной вакцинации медиков и "паспортов здоровья" в первом чтении, теперь текст на рассмотрении Сената.