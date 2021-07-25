Більшість німців критикують кандидата у канцлери блоку Меркель на тлі катастрофічних повеней

Понад половина німців критично ставляться до кандидатури на пост канцлера від блоку Меркель ХДС/ХСС Арміна Лашета на тлі руйнівних повеней, які цього місяця пройшли на Заході Німеччини.

Про це свідчить результат опитування дослідницького інституту ​​Insa на замовлення Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

57% опитаних оцінюють дії Лашета, прем’єр-міністра сильно постраждалої від повені землі Північний Рейн-Вестфалія, негативно. Лише 23% оцінюють його діяльність позитивно.

Лашет опинився під хвилею критики в один момент у зв’язку з тим, що якийсь час сміявся, в той час як президент Франк-Вальтер Штайнмаєр виступав з промовою про повені в телеефірі.

Водночас, канцлерка Ангела Меркель, яка восени іде у відставку, поводила себе добре, на думку 60% респондентів. 25% опитаних дали їй негативну оцінку.

Кандидатка в канцлери від Партії зелених Анналена Бербок також показала в опитуванні погані результати: 46% оцінюють її дії негативно, 22% - позитивно.

Кандидат від соціал-демократів і міністр фінансів Олаф Шольц показав кращі результати: 39% позитивних оцінок проти 29% негативних.

Як повідомлялося, уряд Німеччини терміново виділив кошти на допомогу постраждалим регіонам.

Також здійнялася дискусія про те, чому населення не отримало чіткого сповіщення про масштаби загрози та як має працювати система сповіщення, щоб трагедія не повторилася.