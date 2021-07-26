Кандидат в канцлеры от немецких "Зеленых" извинилась за слово "негр" в интервью

Кандидат в канцлеры, №1 в избирательном списке немецких "Зеленых" Анналена Бербок извинилась за использование слова "негр" в интервью, когда говорила о примерах расизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Бербок извинилась за то, что употребила слово, когда пересказывала историю о о реальном инциденте в школе, когда ребенок отказалась выполнять задания, где такое слово использовалось. Интервью, которое она дала Главному совету евреев Германии, касалось проблемы антисемитизма и расизма.

Бербок сказала, что знает о расистском происхождения слова и что оно звучит оскорбительно для темнокожих людей.

"К сожалению, во время записи интервью я процитировала слово, эмоционально описывая этот возмутительный инцидент, и поэтому приняла его сама ... Это было ошибкой и я вред об этом", - заявила Анналена Бербок в серии твитов в воскресенье.

В видеозаписи интервью слово заглушили.

Перед тем Бербок попала в скандал из-за обвинений в плагиате в своей книге.

Напомним, Бербок считают главной соперницей Армина Лашета - нового главы "христианских демократов" - на предстоящих федеральных выборах 26 сентября, которые определят новый состав парламента и преемника Ангелы Меркель во главе правительства.

После объявления Анналены Бербок кандидатом, "Зеленые" на некоторое время опередили ХДС в симпатиях немцев, но впоследствии христианские демократы в соцопросах снова вышли вперед.

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