В Британии после резкого всплеска эпидемии количество заражений снова падает

В Великобритании, где за несколько недель показатели заражений коронавирусом почти достигли рекордов января, эпидемия снова пошла на спад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Количество заражений неизменно снижается уже пятый день подряд. В это воскресенье суточный прирост заражений составил около 29 000, тогда как в воскресенье 18 июля – 48 000. Среднее количество заражений за 7 дней оказалось на 15,4% меньше, чем за предыдущую неделю.

Журналисты отмечают, что впервые с начала эпидемии падение количества случаев никак не связано с введением новых карантинных ограничений - наоборот, с 19 июля требования о дистанции почти полностью отменили и впервые за все время позволили открыться ночным клубам. Впрочем, эксперты считают, что влияние этого правительственного решения можно будет увидеть в статистике не раньше конце текущей недели.

До конца не ясно, что могло стать решающим фактором для того, что новая волна эпидемии начала угасать сама по себе. Допускают, что влияние могла иметь немного меньшее количество сделанных тестов и даже хорошая погода - люди из-за этого общались компаниями чаще на улице, чем в помещениях.

Могли сыграть роль и большие показатели вакцинации и приобретенного иммунитета. По расчетам Офиса национальной статистики, в настоящее время около 92% взрослого населения Великобритании имеют антитела к вирусу - или вследствие перенесенного заболевания или благодаря вакцинации - полной или частичной.

По официальным данным, в настоящее время полностью вакцинированы от коронавируса около 37 млн ​​британцев из более 66 млн населения, а первой дозой – 46,5 млн.

Как уже сообщалось, последний всплеск эпидемии в Великобритании сопровождается в разы меньше летальностью, чем зимой, хотя показатели прироста заражений почти такие же. Главной причиной вероятно то, что все группы риска привиты от коронавируса и болеет преимущественно молодежь.

Показатели госпитализаций также в разы ниже. На 22 июля в больницах находились 5000 пациентов с коронавирусом - заметно больше, чем около 900 на конец мая, но в разы меньше, чем 39000 на пике зимней волны.