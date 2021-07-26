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Глава МОЗ Литви допустив обов’язкову вакцинацію для деяких категорій

Понеділок, 26 липня 2021, 13:35

Міністр охорони здоров’я Литви Арунас Дулкіс допустив можливість обов’язкової вакцинації для деяких категорій працівників з осені.  

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Йдеться про медиків, працівників сфери догляду і схожі професії", - зазначив Арунас Дулкіс. 

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Він розповів також, що з осені держава напевно перестане сплачувати за обов’язкове тестування на коронавірус невакцинованих працівників у тих сферах, де вимагається регулярно здавати тест - якщо люди не бажають вакцинуватися, за тести платити доведеться самим працівникам або їхнім роботодавцям. 

З понеділка 26 квітня регулярне тестування на коронавірус стало обов’язковим для невакцинованих і таких, що не хворіли на коронавірус, водіїв пасажирських рейсів та дальнобійників, працівників сфери культури і розваг, готельно-ресторанної сфери. 

Також це стосується військовослужбовців, працівників держустанов та людей, які працюють з нелегальними мігрантами. 

Тести потрібно буде здавати раз на 7-10 днів безоплатно. У разі відмови від регулярного тестування працівників можуть тимчасово відсторонити від роботи без виплати зарплатні до проведення тесту. 

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