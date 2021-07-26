Глава МОЗ Литви допустив обов’язкову вакцинацію для деяких категорій
Міністр охорони здоров’я Литви Арунас Дулкіс допустив можливість обов’язкової вакцинації для деяких категорій працівників з осені.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
"Йдеться про медиків, працівників сфери догляду і схожі професії", - зазначив Арунас Дулкіс.
Він розповів також, що з осені держава напевно перестане сплачувати за обов’язкове тестування на коронавірус невакцинованих працівників у тих сферах, де вимагається регулярно здавати тест - якщо люди не бажають вакцинуватися, за тести платити доведеться самим працівникам або їхнім роботодавцям.
З понеділка 26 квітня регулярне тестування на коронавірус стало обов’язковим для невакцинованих і таких, що не хворіли на коронавірус, водіїв пасажирських рейсів та дальнобійників, працівників сфери культури і розваг, готельно-ресторанної сфери.
Також це стосується військовослужбовців, працівників держустанов та людей, які працюють з нелегальними мігрантами.
Тести потрібно буде здавати раз на 7-10 днів безоплатно. У разі відмови від регулярного тестування працівників можуть тимчасово відсторонити від роботи без виплати зарплатні до проведення тесту.