Глава Минздрава Литвы допустил обязательную вакцинацию для некоторых категорий

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис допустил возможность обязательной вакцинации для некоторых категорий работников с осени.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Речь идет о медиков, работников сферы ухода и схожие профессии", - отметил Арунас Дулкис.

Он рассказал также, что с осени государство наверняка перестанет платить за обязательное тестирование на коронавирус невакцинированных работников в тех сферах, где требуется регулярно сдавать тест - если люди не хотят вакцинироваться, за тесты платить придется самим работникам или их работодателям.

С понедельника 26 апреля регулярное тестирование на коронавирус стало обязательным для невакцинированных и не болевших коронавирусом, водителей пассажирских рейсов и дальнобойщик, работников сферы культуры и развлечений, гостинично-ресторанной сферы.

Также это касается военнослужащих, работников госучреждений и людей, которые работают с нелегальными мигрантами.

Тесты нужно будет сдавать раз в 7-10 дней бесплатно. В случае отказа от регулярного тестирования работников могут временно отстранить от работы без выплаты зарплаты до проведения теста.