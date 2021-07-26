У Ватикані починається гучний судовий процес щодо фінансового шахрайства

У Ватикані розпочинається знаковий судовий процес щодо фінансового шахрайства, в кому фігурують 10 осіб, в тому числі кардинал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Головним підозрюваним у судовому процесі є 73-річний кардинал Анджело Беччіу, колишній високопоставлений чиновник адміністрації Ватикану, який став найвищим посадовцем Ватикану, якого судять за фінансові злочини.

Беччіу, якого Папа звільнив з посади священника минулого року за нібито непотизм, протягом двох років розслідування наполягав на своїй невинуватості. На початку липня Папа Франциск особисто дав необхідне схвалення щодо обвинувачення Беччіу.

Звинувачення Беччіу включають розкрадання та зловживання службовим становищем. Італійку, яка працювала на нього, звинуватили в розкраданні, а колишнього секретаря кардинала, священника, звинуватили у вимаганні.

Судовий процес здебільшого пов’язаний із придбанням будівлі в одному з найвідоміших районів Лондона. Очікується, що слухання у вівторок та середу будуть розглядати попередні питання, а потім процес, як очікується, буде відкладено до жовтня, коли відбудуться два слухання на тиждень.

Суд відбувається в імпровізованій залі у музеях Ватикану, оскільки COVID-обмеження та кількість підсудних, адвокатів та журналістів роблять звичайну залу суду Ватикану замалою.

Нагадаємо, Ватикан вперше в історії оприлюднив інформацію про свої володіння нерухомістю, вказавши, що володіє понад 5000 об'єктами нерухомості, здебільшого в Італії.