В Ватикане начинается громкий судебный процесс по финансовому мошенничеству

В Ватикане начинается знаковый судебный процесс по финансовому мошенничеству, в котором фигурируют 10 человек, в том числе кардинал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Главным подозреваемым в судебном процессе является 73-летний кардинал Анджело Беччиу, бывший высокопоставленный чиновник администрации Ватикана, ставший самым высоким должностным Ватикана, которого судят за финансовые преступления.

Беччиу, которого Папа освободил от должности священника в прошлом году за якобы непотизм, в течение двух лет расследования настаивал на своей невиновности. В начале июля Папа Франциск лично дал одобрение на обвинение Беччиу.

Обвинения кардинала включают хищения и злоупотребление служебным положением. Итальянку, которая работала на него, обвинили в хищении, а бывшего секретаря кардинала, священника обвинили в вымогательстве.

Судебный процесс в основном связан с приобретением здания в одном из самых известных районов Лондона. Ожидается, что слушания во вторник и среду будут рассматривать предварительные вопросы, а затем процесс, как ожидается, будет отложен до октября, когда состоятся два слушания.

Суд происходит в импровизированной зале в музеях Ватикана, поскольку COVID-ограничения и количество подсудимых, адвокатов и журналистов делают обычную зала суда Ватикана недостаточной.

Напомним, Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своих владениях недвижимостью, указав, что обладает более 5000 объектами недвижимости, преимущественно в Италии.