США не планують скасовувати обмеження на поїздки через штам "Дельта"

Сполучені Штати не планують скасовувати будь-які наявні обмеження на поїздки через побоювання з приводу штаму коронавірусу "Дельта" і зростаючого числа випадків інфікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рішення, яке було прийняте після засідання Білого дому на вищому рівні в п'ятницю ввечері, означає, що довгострокові обмеження на поїздки, через які громадянам більшості країн світу заборонено в'їзд до США з 2020 року, не будуть скасовані найближчим часом.

"З огляду на, де ми знаходимося сьогодні з варіантом "Дельта", Сполучені Штати збережуть існуючі обмеження на поїздки на цьому етапі. Через варіант "Дельта" випадки захворювання у нас зростають, особливо серед нещеплених, і, ймовірно, в найближчі тижні це зростання продовжиться", - сказав чиновник Білого дому.

Авіакомпанії протягом декількох місяців активно лобіювали у Білому домі скасування обмежень.

Нині в'їзд до Сполучених Штатів заборонений більшості неамериканських громадян, які протягом останніх 14 днів перебували в Сполученому Королівстві, 26 країнах Шенгенської зони, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії.

Нагадаємо, в Європейському Союзі вже 14 країн відкрили кордони для всіх типів подорожей українців.

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