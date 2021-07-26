США не планируют отменять ограничения на поездки из-за штамма "Дельта"

Соединенные Штаты не планируют отменять любые существующие ограничения на поездки из-за опасений по поводу штамма коронавируса "Дельта" и растущего числа случаев инфицирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение, которое было принято после заседания Белого дома на высшем уровне в пятницу вечером, означает, что долгосрочные ограничения на поездки, по которым гражданам большинства стран мира запрещен въезд в США с 2020 года, будут отменены в ближайшее время.

"Учитывая, где мы находимся сегодня с вариантом "Дельта", Соединенные Штаты сохранят существующие ограничения на поездки на этом этапе. Из-за варианта "Дельта" случаи заболевания у нас растут, особенно среди непривитых, и, вероятно, в ближайшие недели этот рост продолжится", - сказал чиновник Белого дома.

Авиакомпании в течение нескольких месяцев активно лоббировали через Белый дом отмену ограничений.

Сейчас въезд в Соединенные Штаты запрещен для большинства неамериканских граждан, которые в течение последних 14 дней находились в Соединенном Королевстве, 26 странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

Напомним, в Европейском Союзе уже 14 стран открыли границы для всех типов путешествий украинцев.

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