Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Байден визначив, хто представить США на саміті Кримської платформи

В Італії сильний град пошкодив сотні автомобілів на шосе

На Сардинії частково взяли під контроль пожежі, на відновлення лісів піде 15 років

США не планують скасовувати обмеження на поїздки через штам "Дельта"






У Німеччині обирають покарання для пенсіонера, який зберігав у підвалі танк і нацистську зброю

Вівторок, 27 липня 2021, 09:32

У Німеччині на судовому засіданні в понеділок у місті Кіль юристи намагалися визначити, чи порушив пенсіонер, який зберігав у підвалі своєї вілли танк та зброю нацистськиї епохи, закон країни про контроль над військовим озброєнням.

Про це йдеться в публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".

Військова техніка часів Другої світової війни, в тому числі зенітна установка і торпеда, були виявлені в 2015 році під час розслідування схованок нацистського мистецтва.

Читайте також
У Німеччині судять 84-річного чоловіка, який ховав вдома нацистську зброю і танк

Близько 20 солдатам знадобилося майже дев'ять годин, щоб витягнути танк "Пантера" без гусениць з житлового будинку та перемістити його на низькорамний навантажувач для транспортування.

 
Фото: DPA

Прокурори та адвокати зараз обговорюють можливі покарання, включаючи умовний вирок і штраф в розмірі до 500 тисяч євро. Закон, який міг порушити чоловік, регулює виробництво, продаж і транспортування військової зброї.

Захист стверджує, що багато видів зброї більше не працюють, а танк був куплений як металобрухт. Вони розглядають можливість зниження штрафу до 50 тисяч євро.

Тим часом прокуратура припустила, що частина зброї та боєприпасів все ще могла б бути використана.

За словами адвоката підсудного, в придбанні танка "Пантера" зацікавлений музей у США. Багато істориків стверджують, що це була найефективніша машина такого типу, розгорнута Німеччиною під час Другої світової війни.

Адвокат також повідомив, що кілька німецьких колекціонерів звернулися до підсудного з приводу інших речей, в тому числі автоматів і пістолетів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Ще одне слухання у справі відбудеться в середу, а остаточне рішення очікується в наступному місяці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина ЄвроЖиття
powered by lun.ua