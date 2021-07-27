У Німеччині обирають покарання для пенсіонера, який зберігав у підвалі танк і нацистську зброю

У Німеччині на судовому засіданні в понеділок у місті Кіль юристи намагалися визначити, чи порушив пенсіонер, який зберігав у підвалі своєї вілли танк та зброю нацистськиї епохи, закон країни про контроль над військовим озброєнням.

Про це йдеться в публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".

Військова техніка часів Другої світової війни, в тому числі зенітна установка і торпеда, були виявлені в 2015 році під час розслідування схованок нацистського мистецтва.

Близько 20 солдатам знадобилося майже дев'ять годин, щоб витягнути танк "Пантера" без гусениць з житлового будинку та перемістити його на низькорамний навантажувач для транспортування.

Фото: DPA

Прокурори та адвокати зараз обговорюють можливі покарання, включаючи умовний вирок і штраф в розмірі до 500 тисяч євро. Закон, який міг порушити чоловік, регулює виробництво, продаж і транспортування військової зброї.

Захист стверджує, що багато видів зброї більше не працюють, а танк був куплений як металобрухт. Вони розглядають можливість зниження штрафу до 50 тисяч євро.

Тим часом прокуратура припустила, що частина зброї та боєприпасів все ще могла б бути використана.

За словами адвоката підсудного, в придбанні танка "Пантера" зацікавлений музей у США. Багато істориків стверджують, що це була найефективніша машина такого типу, розгорнута Німеччиною під час Другої світової війни.

Адвокат також повідомив, що кілька німецьких колекціонерів звернулися до підсудного з приводу інших речей, в тому числі автоматів і пістолетів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Ще одне слухання у справі відбудеться в середу, а остаточне рішення очікується в наступному місяці.