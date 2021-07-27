В Германии выбирают наказание для пенсионера, хранившего в подвале танк и нацистское оружие

В Германии на судебном заседании в понедельник в городе Киль юристы пытались определить, нарушил ли пенсионер, который хранил в подвале своей виллы танк и оружие нацистской эпохи, закон страны о контроле над военным вооружением.

Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".

Военная техника времен Второй мировой войны, в том числе зенитная установка и торпеда, были обнаружены в 2015 году во время расследования тайников нацистского искусства.

20 солдатам потребовалось почти девять часов, чтобы вытащить танк "Пантера" без гусениц из жилого дома и переместить его на низкорамный погрузчик для транспортировки.

Фото: DPA

Прокуроры и адвокаты сейчас обсуждают возможные наказания, включая условный приговор и штраф в размере до 500 000 евро. Закон, который мог нарушить человек, регулирует производство, продажу и транспортировку военного оружия.

Защита утверждает, что многие виды оружия больше не работают, а танк был куплен как металлолом. Они рассматривают возможность снижения штрафа до 50 000 евро.

Между тем прокуратура предположила, что часть оружия и боеприпасов все еще могла бы быть использована.

По словам адвоката подсудимого, в приобретении танка "Пантера" заинтересован музей в США. Многие историки утверждают, что это была самая эффективная машина такого типа, используемая Германией во время Второй мировой войны.

Адвокат также сообщил, что несколько немецких коллекционеров обратились к подсудимому по поводу других вещей, в том числе автоматов и пистолетов, сообщают местные СМИ.

Еще одно слушание по делу состоится в среду, а окончательное решение ожидается в следующем месяце.