Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Литві колишнього політика засудили до 6 років за шпигунство на користь РФ

На заході Німеччини стався потужний вибух, жителів просять зачинити вікна і двері

У Польщі помер другий українець, постраждалий в ДТП з п’яною водійкою

Угорці вийшли на протест після повідомлень про шпигунство уряду Орбана






У Польщі помер другий українець, постраждалий в ДТП з п’яною водійкою

Вівторок, 27 липня 2021, 10:46

У Польщі помер другий постраждалий в аварії в суботу вранці за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan, за кермом якого перебувала п'яна водійка.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць, пише "Європейська правда".

"На жаль, у лікарні помер другий українець, постраждалий у ДТП за участю українського мікроавтобуса в минулу суботу",- повідомив Куць.

Читайте також
У Польщі 10 осіб постраждали у ДТП з авто й мікроавтобусом, з них 7 - українці

Він додав, що про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Вирішується питання транспортування тіла додому.

За його словами, троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.

ДТП сталася приблизно о 7:20 за київським часом 24 липня.

Водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter. У мікроавтобусі перебували дев’ять осіб, зокрема сім громадян України віком 37-54 роки, які працюють у будівельній фірмі.

У лікарні під час операції помер 37-річний українець.

Згодом з’ясувалося, що 36-річна жінка, яка керувала легковим автомобілем, мала у крові чотири проміле алкоголю. Її затримали. Місцева прокуратура висунула жінці звинувачення у доведенні до катастрофи у наземному русі. Їй загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти
powered by lun.ua