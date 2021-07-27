Brexit: ЄС запропонував Британії компроміси щодо ірландського протоколу, Лондон відкинув їх

Британія відмовилася пристати на пропозиції Брюсселя щодо спрощення руху медичних товарів і тварин між Північною Ірландією та рештою Британії, вимагаючи масштабного перегляду частини угоди про Brexit, що стосується Північної Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Останні пропозиції ЄС були викладені у двох документах, оприлюднених у понеділок, та стосувалися виробів медичного призначення, санітарних і фітосанітарних перевірок продуктів та перевезення собак-поводирів для сліпих людей.

Зокрема, щодо медичних препаратів, у Брюсселі запропонували дещо змінити власні правила, аби перевірки відповідності могли постійно здійснюватися у Британії, якщо буде забезпечено, що ці ліки повезуть виключно до Північної Ірландії і звідти не переправлятимуть до інших країн ЄС.

За умовами протоколу, тварини, яких везуть з Північної Ірландії до іншої частини Британії на сільськогосподарські виставки тощо повинні 6 місяців залишатися там, перш ніж можуть повернутися назад. Пропозиції Брюсселя передбачають, що якщо тварини залишалися там менш ніж 15 днів, це правило не діятиме

Речник уряду Британії заявив, що запропоновані рішення не охоплюють всього спектру проблем, що почалися у зв’язку з застосуванням протоколу, та що Лондон хоче "комплексних і сталих рішень".

Минулого тижня прем’єр Борис Джонсон заявив, що ірландський протокол у нинішньому вигляді не може працювати і закликав переглянути його. Глава Єврокомісії відкинула цей заклик, сказавши, що ЄС готовий шукати рішення в межах укладеної угоди - але не починати нові перемовини.

Нагадаємо, так званий протокол щодо Північної Ірландії є частиною угоди про Brexit. Щоб після виходу Британії з єдиного ринку ЄС зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку, а митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією. На практиці це спричинило проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні - появою митного кордону між частинами Британії категорично невдоволені лоялісти та юніоністи.

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