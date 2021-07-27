Brexit: ЕС предложил Британии компромиссы по ирландскому протоколу, Лондон отверг их

Великобритания отказалась принять предложения Брюсселя по упрощению движения медицинских товаров и животных между Северной Ирландией и остальной Британией, требуя масштабного пересмотра части соглашения об Brexit, что касается Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Последние предложения ЕС были изложены в двух документах, обнародованных в понедельник, и касались изделий медицинского назначения, санитарных и фитосанитарных проверок продуктов и перевозки собак-поводырей для слепых людей.

В частности, по медицинских препаратов, в Брюсселе предложили несколько изменить свои правила, чтобы проверки соответствия могли постоянно осуществляться в Британии, если будет обеспечено, что эти лекарства повезут исключительно в Северной Ирландии и оттуда не переправлять в другие страны ЕС.

По условиям протокола, животные, которых везут из Северной Ирландии в остальной части Великобритании на сельскохозяйственные выставки и т.п. должны 6 месяцев оставаться там, прежде чем могут вернуться назад. Предложения Брюсселя предполагают, что если животные оставались там менее 15 дней, это правило не будет действовать

Представитель правительства Великобритании заявил, что предложенные решения не охватывают всего спектра проблем, начались в связи с применением протокола, и что Лондон хочет "комплексных и устойчивых решений".

На прошлой неделе премьер Борис Джонсон заявил, что ирландский протокол в нынешнем виде не может работать и призвал пересмотреть его. Глава Еврокомиссии отвергла этот призыв, сказав, что ЕС готов искать решения в рамках заключенного соглашения - но не начинать новые переговоры.

Напомним, так называемый протокол о Северной Ирландии является частью соглашения о Brexit. Чтобы после выхода Британии из единого рынка ЕС сохранить "прозрачный" границу между обеими частями острова Ирландия (что является частью мирного соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии), Северную Ирландию фактически оставили в едином рынке, а таможенные проверки теперь имеют осуществляться в портах - между Северной Ирландией и Британией. На практике это привело к проблемам с движением товаров и политический кризис в регионе - появлением таможенной границы между частями Великобритании категорически недовольны лоялисты и юнионисты.

Читайте также: Метастазы Brexit: куда заведут Северную Ирландию новые массовые протесты