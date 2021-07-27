Німеччина готується посилити вимоги до прибулих в країну - ЗМІ

Німеччина готується посилити вимоги до прибулих у країну, змушуючи мандрівників, не залежно від того, звідки вони прижджають, пред’являти негативний тест на коронавірус.

Про це повідомила у вівторок німецька медіагрупа Funke, пише "Європейська правда" з посиланням на SZ.de.

Як сказано у повідомленні, міністерство охорони здоров'я хоче "якомога швидше розширити вимоги до тестування при в’їзді".

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До тепер тільки авіапасажири і особи, які прибувають із зон підвищеного ризику, повинні були надавати негативний тест на коронавірус, якщо вони не пройшли повну вакцинацію або не хворіли на COVID-19.

За даними ЗМІ, в майбутньому міністр охорони здоров'я Єнс Шпан хоче вимагати тест незалежно від того, звідки прибувають мандрівники, і які транспортні засоби вони використовують.

Поки не зрозуміло, чи будуть нові вимоги до тестування застосовуватися також до повністю вакцинованих людей.

Речниця німецького уряду повідомила, що обговорення цього питання в кабінеті продовжується.

З початку липня у Німеччині зростає число випадків COVID-19, в основному через поширення більш заразного дельта-варіанту.

Нагадаємо, в Ісландії з опівночі 26 липня набули чинності нові правила перетину кордону, які зобов’язують усіх без винятку прибулих до країни надати негативний результат тесту на коронавірус.