Германия готовится ужесточить требования к прибывших в страну - СМИ

Германия готовится ужесточить требования к прибывших в страну, заставляя путешественников, независимо от того, откуда они приезжают, предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщила во вторник немецкая медиагруппа Funke, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SZ.de.

Как сказано в сообщении, министерство здравоохранения хочет "как можно скорее расширить требования к тестированию при въезде".

До сих пор только авиапассажиры и лица, прибывающие из зон повышенного риска, должны были оказывать отрицательный тест на коронавирус, если они не прошли полную вакцинацию или не болели COVID-19.

По данным СМИ, в будущем министр здравоохранения Йенс Шпан хочет требовать тест независимо от того, откуда прибывают путешественники, и транспортные средства они используют.

Пока не ясно, будут ли новые требования к тестированию применяться также к полностью вакцинированных людей.

Пресс-секретарь немецкого правительства сообщила, что обсуждение этого вопроса в кабинете продолжается.

С начала июля в Германии растет число случаев COVID-19, в основном из-за распространения более заразного дельта-варианта.

Напомним, в Исландии с полуночи 26 июля вступили в силу новые правила пересечения границы, которые обязывают всех без исключения прибывших в страну предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.