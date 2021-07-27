Германия готовится ужесточить требования к прибывших в страну - СМИ
Германия готовится ужесточить требования к прибывших в страну, заставляя путешественников, независимо от того, откуда они приезжают, предъявлять отрицательный тест на коронавирус.
Об этом сообщила во вторник немецкая медиагруппа Funke, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SZ.de.
Как сказано в сообщении, министерство здравоохранения хочет "как можно скорее расширить требования к тестированию при въезде".
До сих пор только авиапассажиры и лица, прибывающие из зон повышенного риска, должны были оказывать отрицательный тест на коронавирус, если они не прошли полную вакцинацию или не болели COVID-19.
По данным СМИ, в будущем министр здравоохранения Йенс Шпан хочет требовать тест независимо от того, откуда прибывают путешественники, и транспортные средства они используют.
Пока не ясно, будут ли новые требования к тестированию применяться также к полностью вакцинированных людей.
Пресс-секретарь немецкого правительства сообщила, что обсуждение этого вопроса в кабинете продолжается.
С начала июля в Германии растет число случаев COVID-19, в основном из-за распространения более заразного дельта-варианта.
Напомним, в Исландии с полуночи 26 июля вступили в силу новые правила пересечения границы, которые обязывают всех без исключения прибывших в страну предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.