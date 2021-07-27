В результаті вибуху на заводі в Німеччині загинув щонайменше один робітник

Внаслідок вибуху на заводі у Леверкузені, оператором якого є компанія Currenta, загинув один з робітників, його вважали зниклим безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Зниклими безвісти вважаються ще четверо співробітників.

Як вже повідомлялося, в результаті вибуху серйозні поранення отримали четверо людей, у 12 інших менш складні поранення.

Вибух стався вранці 27 липня на території полігону, де розташовані об'єкти хімічної промисловості.

Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження "надзвичайна небезпека". Currenta закликала мешканців міста закривати вікна і двері.

Chempark є одним з найбільших майданчиків для розміщення об’єктів хімічної промисловості. У трьох точка в Леверкузені, Дормагні та Крефельд-Уердінген розташовані об’єкти понад 70 компаній.