В результате взрыва на заводе в Германии погиб по меньшей мере один рабочий

В результате взрыва на заводе в Леверкузене, оператором которого является компания Currenta, погиб один из рабочих, его считали пропавшим без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Пропавшими без вести считаются еще четверо сотрудников.

Как уже сообщалось, в результате взрыва серьезные ранения получили четыре человека, у 12 других менее сложные ранения.

Взрыв произошел утром 27 июля на территории полигона, где расположены объекты химической промышленности.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения "чрезвычайная опасность". Currenta призвала жителей города закрывать окна и двери.

Chempark является одним из крупнейших площадок для размещения объектов химической промышленности. В трех точка в Леверкузене, Дормагне и Крефельд-Уердингене расположены объекты более 70 компаний.