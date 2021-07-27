Найбільша земля Німеччини повернула обмеження на масові зібрання

Німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія вирішила відновити нові обмеження на масові зібрання, намагаючись стримати зростання нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Рейн-Вестфалія – найбільша земля Німеччини і нею керує кандидат на посаду канцлера Армін Лашет.

Рівень захворюваності в регіоні перевищує 10 на 100 тисяч осіб, тоді як у деяких районах рівень захворюваності в середньому перевищує 60.

Відвідувати спортивні змагання дозволяються до 500 людей на відкритому повітрі. На фестивалі, концерти і подібні заходи просто неба пускатимуть до 1000 людей. Робота нічних клубів та інших розважальних закладів у приміщені знову заборонена.

Щодо Німеччини загалом випадки захворювання зросли на 75% за останній тиждень, хоча і з відносно низького початкового рівня.

Політики, які не хочуть стримувати свободи громадян із наближенням до вересневих виборів, покладають свої надії на кампанію вакцинації в країні. В останні дні відновилися дебати щодо того, чи доцільно запроваджувати обов’язкову вакцинацію.

"Загальних зобов'язань робити щеплення не буде", - заявила міністр юстиції Крістін Ламбрехт.

"Концепції відкриття, заснована на тестах, виявилися успішною під час останньої хвилі", - заявив керівник ліберальних "Вільних демократів" Крістіан Лінднер.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готується посилити вимоги до прибулих у країну, змушуючи мандрівників, не залежно від того, звідки вони приїжджають, пред’являти негативний тест на коронавірус.