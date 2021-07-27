Крупнейшая земля Германии вернула ограничения на массовые собрания

Немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия решила восстановить новые ограничения на массовые собрания, пытаясь сдержать рост новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Северный Рейн-Вестфалия - крупнейшая земля Германии и ею руководит кандидат на пост канцлера Армин Лашет.

Уровень заболеваемости в регионе превышает 10 на 100 000 человек, тогда как в некоторых районах уровень заболеваемости в среднем превышает 60.

Посещать спортивные соревнования допускаются до 500 человек на открытом воздухе. На фестивали, концерты и подобные мероприятия под открытым небом пускать в 1000 человек. Работа ночных клубов и других развлекательных заведений в помещении снова запрещена.

По Германии в целом случаи заболевания выросли на 75% за последнюю неделю, хотя и с относительно низкого начального уровня.

Политики, которые не хотят сдерживать свободы граждан с приближением к сентябрьским выборам, возлагают свои надежды на кампанию вакцинации в стране. В последние дни возобновились дебаты относительно того, целесообразно вводить обязательную вакцинацию.

"Общих обязательств делать прививки не будет", - заявила министр юстиции Кристин Ламбрехт.

"Концепции открытия, основанная на тестах, оказались успешной во время последней волны", - заявил руководитель либеральных "Свободных демократов" Кристиан Линднер.

Ранее сообщалось, что Германия готовится ужесточить требования к прибывшим в страну, заставляя путешественников, независимо от того, откуда они приезжают, предъявлять отрицательный тест на коронавирус.