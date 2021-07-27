Литва не прийняла позов Шарія, йому доведеться залишити ЄС - юрист

Суд Литви відмовив блогеру Анатолію Шарію в оскарженні рішення департаменту міграції щодо позбавлення статусу біженця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter юрист Марк Фейгін.

Фейгін стверджує, що після цього рішення Шарію доведеться залишити територію Євросоюзу.

"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця у Литві і заборони в'їзду до Литви терміном на 5 років. Він оскаржив це рішення департаменту міграції Литви, але після відмови йому він повинен залишити ЄС", - написав Фейгін і оприлюднив фото судового рішення.

Перед вами решение литовского суда отказавшего в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решения департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС pic.twitter.com/BHM5PBlwPb — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) July 27, 2021

Нагадаємо, у травні Литва позбавила статусу біженця блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

16 лютого Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

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