Литва не приняла иск Шария, ему придется покинуть ЕС - юрист

Суд Литвы отказал блогеру Анатолию Шарию в обжаловании решения департамента миграции о лишении статуса беженца.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter юрист Марк Фейгин.

Фейгин утверждает, что после этого решения Шарию придется покинуть территорию Евросоюза.

"Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решение департамента миграции Литвы, но после отказа он должен покинуть ЕС", - написал Фейгин и обнародовал фото судебного решения.

Перед вами решение литовского суда отказавшего в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решения департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС pic.twitter.com/BHM5PBlwPb — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) July 27, 2021

Напомним, в мае Литва лишила статуса беженца блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария після публікацій о его прокремлёвской деятельности.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были фальсифицированы дела.

16 февраля Анатолию Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Смотрите больше в видео на YouTube-канале "Европейской правды":