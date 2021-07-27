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Єрмак і Кулеба поїдуть до Вашингтона "колись між нині і 30 серпня" - ОП

Вівторок, 27 липня 2021, 18:52

Дата поїздки керівника Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Вашингтону з метою підготовки візиту президента України ще не визначена.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

"Вони справді поїдуть готувати візит. Коли саме? Колись між нині і 30 серпня. Зараз цієї дати немає", - сказав Никифоров.

Він також сказав, що, на його думку, міністр транспорту Пітер Буттіджедж представлятиме США на саміті Кримської платформи.

"Я думав, що це вже доконаний факт. Я не можу зараз підтвердити, але я думаю, що це так є і сам він буде представляти США…Ми вдячні кожній країні, яка буде представлена на Кримській платформі. П’ять років ця тема не піднімалася взагалі і ми зрушуємо її з мертвої точки. Тому будь-якій участі ми раді на кримській платформі", - сказав речник.

Нагадаємо, 21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Невдовзі після цього США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

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