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Ермак и Кулеба поедут в Вашингтон "когда-нибудь между сейчас и 30 августа" - ОП

Вторник, 27 июля 2021, 18:52

Дата поездки руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Вашингтон с целью подготовки визита президента Украины еще не определена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

"Они действительно поедут готовить визит. Когда? Когда-нибудь между сейчас и 30 августа. Сейчас этой даты нет", - сказал Никифоров.

Он также сказал, что, по его мнению, министр транспорта Питер Буттиджедж будет представлять США на саммите Крымской платформы.

"Я думал, что это уже свершившийся факт. Я не могу сейчас подтвердить, но я думаю, что это так есть и сам он будет представлять США...Мы благодарны каждой стране, которая будет представлена ​​на Крымской платформе. Пять лет эта тема не поднималась вообще и мы сдвигаем ее с мертвой точки. Поэтому любому участию мы рады на Крымской платформе", - сказал Никифоров.

Напомним, 21 июля Белый дом сообщил, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Вскоре после этого США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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США Кулеба
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