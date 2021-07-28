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Для українських туристів відкрилась одна з найменших країн ЄС

Середа, 28 липня 2021, 08:27

Люксембург, одна з найменших країн ЄС, відкрився для всіх типів поїздок українців за наявності негативного тесту на коронавірус. 

Про відкриття Люксембургу повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. + 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - заявив Дмитро Кулеба.

За оновленою інформацією на інтерактивній мапі МЗС про правила в’їзду, громадянам України для в’їзду до Великого Герцогства Люксембург (ВГЛ) незалежно від мети поїздки потрібно мати: чинний біометричний паспорт, термін дії якого більший 6 місяців від запланованої дати повернення; документальне підтвердження мети поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера тощо); підтвердження вашої фінансової спроможності; поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

З медичних документів, для осіб віком від 12 років вимагається мати довідку про повний курс щеплення від коронавірусу вакциною, затвердженою у ЄС, негативний тест або перенесену хворобу. 

Втім, як випливає з роз’яснень на урядовому сайті Люксембургу - і як прогнозувала "ЄвроПравда", вакциновані українці не можуть скористатись своїм сертифікатом про щеплення: він має бути виданий "органом країни-члена ЄС або країни-члена Шенгенської зони". Аналогічне зазначено для довідки про одужання після хвороби. 

Негативний тест має бути зроблений не раніше 72 годин до моменту вильоту літака і вимагається для пасажирів будь-яких рейсів до Люксембургу, в тому числі з країн Шенгену та ЄС. Приймаються тести методами ПЛР, TMA або LAMP.

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