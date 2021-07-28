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Для украинских туристов открылась одна из самых маленьких стран ЕС

Среда, 28 июля 2021, 08:27

Люксембург, одна из самых маленьких стран ЕС, открылся для всех типов поездок украинцев при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Об открытии Люксембурга сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. + 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", - заявил Дмитрий Кулеба.

По обновленной информации на интерактивной карте МИД о правилах въезда, гражданам Украины для въезда в Великое Герцогство Люксембург (БГЛ) независимо от цели поездки нужно иметь: действующий биометрический паспорт, срок действия которого больше 6 месяцев от запланированной даты возвращения; документальное подтверждение цели поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера и т.д.); подтверждение финансовой состоятельности; полис медицинского страхования, признающийся на территории стран Евросоюза.

Из медицинских документов, для лиц старше 12 лет требуется иметь справку о полном курсе прививки от коронавируса вакциной, утвержденной в ЕС, отрицательном тесте или перенесенной болезни.

В то же время, как следует из разъяснений на правительственном сайте Люксембурга - и как прогнозировала "ЕвроПравда", вакцинированные украинцы не могут воспользоваться своим сертификатом о прививке: он должен быть выдан "органом страны-члена ЕС или страны-члена Шенгенской зоны". Аналогичное указано для справки о выздоровлении после болезни.

Отрицательный тест должен быть сделан не ранее 72 часов до момента вылета самолета и требуется для пассажиров любых рейсов в Люксембург, в том числе из стран Шенгена и ЕС. Принимаются тесты методами ПЦР, TMA или LAMP.

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