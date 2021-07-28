Для украинских туристов открылась одна из самых маленьких стран ЕС

Люксембург, одна из самых маленьких стран ЕС, открылся для всех типов поездок украинцев при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Об открытии Люксембурга сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. + 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", - заявил Дмитрий Кулеба.

🇱🇺Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



+ 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу.



Всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2021

По обновленной информации на интерактивной карте МИД о правилах въезда, гражданам Украины для въезда в Великое Герцогство Люксембург (БГЛ) независимо от цели поездки нужно иметь: действующий биометрический паспорт, срок действия которого больше 6 месяцев от запланированной даты возвращения; документальное подтверждение цели поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера и т.д.); подтверждение финансовой состоятельности; полис медицинского страхования, признающийся на территории стран Евросоюза.

Из медицинских документов, для лиц старше 12 лет требуется иметь справку о полном курсе прививки от коронавируса вакциной, утвержденной в ЕС, отрицательном тесте или перенесенной болезни.

В то же время, как следует из разъяснений на правительственном сайте Люксембурга - и как прогнозировала "ЕвроПравда", вакцинированные украинцы не могут воспользоваться своим сертификатом о прививке: он должен быть выдан "органом страны-члена ЕС или страны-члена Шенгенской зоны". Аналогичное указано для справки о выздоровлении после болезни.

Отрицательный тест должен быть сделан не ранее 72 часов до момента вылета самолета и требуется для пассажиров любых рейсов в Люксембург, в том числе из стран Шенгена и ЕС. Принимаются тесты методами ПЦР, TMA или LAMP.

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